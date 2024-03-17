Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç\'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için çekinmeden canını veren tüm şehitleri rahmetle andığını dile getiren Başkan Kılınç, "Türk milleti, mevzubahis vatan olduğunda tarihin her safhasında sahnedeki yerini almış ve önemli başarılara imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında olduğu gibi, 15 Temmuz'da vatanına olan bağlılığını canı pahasına ortaya koyan bu aziz millet, bugün de huzuruna ve birliğine saldıran şer odaklara karşı aynı mücadeleyi sürdürmektedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması adına oldukça önemli bir yere sahiptir. 109. yılını kutladığımız bu büyük mücadelede varını yoğunu feda eden ecdadımızın, şer odaklarına karşı verdiği mücadeleyi, bugün de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak bunu şanlı ecdadımıza borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızı canlarıyla ve kanlarıyla bizlere bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet, hayatta olan gazilerimizi de minnetle anıyor, milletimizin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününü en derin kalbi muhabbetlerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN