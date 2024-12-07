Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in 7 Aralık mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Bilecen\'in 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Kilis'in Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.12.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Kilis'in Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bilecen mesajında, "Bugün, 7 Aralık, Kilis'in Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kilis, tarih boyunca özgürlüğü için direnen, vatanını ve bayrağını savunan bir şehir olmuştur. 7 Aralık 1921'de halkın büyük kahramanlıkla gösterdiği direniş sonucu şehir düşman işgalinden kurtulmuştur. Kilis halkı, her dönemde özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmuş, milletine bağlılıkla mücadele etmiştir. Bu özel günde, geçmişten aldığımız ilhamla, şehri daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışıyoruz. Kilis'in Kurtuluşu, milletimizin azminin ve inancının bir örneğidir. Geçmişin kutlu mirasını sahiplenerek şehri kalkındırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve dayanışma ruhu içinde, Kilis'i daha güçlü, huzurlu ve yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruyacağız. 7 Aralık'ı coşku ve gurur içinde kutluyor, bu vesileyle başta şehitlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Bilecen, Politika, Aralık, Yerel, kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in 7 Aralık mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
15:04 Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü, annesi hayatını kaybetti Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti
14:48 Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti Işık şefi Mustafa Kap, Hande Yener konserinden sonra hayatını kaybetti
14:45 Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı Muhalifler, Dera kentinde devrim bayrağıyla geçit töreni yaptı
14:38 Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti
14:30 İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
14:02 Türk ürünlerine Avrupa’dan ardı ardına ret Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 12:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in 7 Aralık mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.