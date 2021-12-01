Kilis İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Aralık ayı toplantısını yaptı.

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Arlık ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan Turkcel İletişim Hizmetleri tarafından Kilis'in Arpakesmez köyü içerisinde bulunan GSM baz istasyonuna enerji hattı çekilmesi hususu ele alındı. Diğer gündem maddesi olan Kilis Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü 979 No'lu parselde yapılması planlanan akaryakıt ve LPG istasyonu için ilgisince hazırlattırılan İmar planı değişikliği hususu ele alındı. - KİLİS