Kilis tavası coğrafi işaret belgesi aldı - Son Dakika

Kilis tavası coğrafi işaret belgesi aldı

KİLİS - Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tavası coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tavası Türk Patent Kurumu tarafından tescili yapılarak, coğrafi işaret belgesi verildi.

Canbolatpaşa Gençlik Merkezinde Kilis Tavasının coğrafi işaret belgesi alması nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis tava için 6 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvursun yaptıklarını dün itibariyle coğrafi işaret belgesi aldığını ifade ederek, "Kente özgü Kilis yorganı, Kilis kırk semseği, Kilis zahteri, Kilis ekşili kebabı, Şıhılmahşe ve Kübbülmişviyye için de yaptık. Daha önce Cennet çamuru, Kilis katmeri ve Kilis zeytinyağı tescil almıştı. Bu dördüncüsü oldu. Bundan sonra da devam edecek." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Tavasının coğrafi işaret belgesi aldığını ifade ederek, "Daha öncede bir çok yöresel ürünümüzün tescili alındı. coğrafi işaret tescilin alınmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.