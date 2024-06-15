Kilis'te 15 yaşındaki çocuk barajda boğuldu

Yerel

Kilis'te arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraja giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolu üzeri Seve Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Seve Barajı'na giren 15 yaşındaki Muhammet Mert Özdemir, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çocuğun barajda kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Adana Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erkek çocuğunun cansız bedenini su altı dalgıç ekipleri buldu

Gölette dalış yapan su altı arama kurtarma ekipleri, 15 yaşındaki Muhammet Mert Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan erkek çocuğunun cansız bedeni, Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS