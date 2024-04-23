Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Kilis\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk konuldu. Törene, Kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

23.04.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene, Kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı, 23 Nisan, Türkiye, Çocuk, Kilis, Kutlamalar, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
10:28 Nefes nefese şampiyonluk yarışı İşte Süper Lig’de kalan maçlar Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
09:11 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 10:50:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement