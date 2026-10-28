Kilis\'te Atatürk\'ün kente gelişinin 108. yılı çocukların saygı duruşuyla anıldı

Kilis'te, Atatürk'ün kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, yağmurlu havada İstiklal Marşı okunurken askerlerle birlikte saygı duruşunda duran küçük çocuklar, askerleri örnek alan tavrıyla yürekleri ısıttı.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kilis'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı olarak Suriye üzerinden kente gelişinin 108'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, yağmurlu havada İstiklal Marşı okunurken askerlerle birlikte saygı duruşunda duran küçük çocuklar, yürekleri ısıtan görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık ve diğer protokol üyeleri katıldı.