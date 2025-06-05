Kilis'te Bayramlaşma Arefe günü Polisevi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis'te Bayramlaşma Arefe günü Polisevi'nde gerçekleştirildi

Kilis\'te Bayramlaşma Arefe günü Polisevi\'nde gerçekleştirildi
05.06.2025 17:38  Güncelleme: 17:40
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Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki bayramlaşma töreni, Arefe günü Kilis Polisevi'nde yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki bayramlaşma töreni, Arefe günü Kilis Polisevi'nde yapıldı. Bayramlaşma kutlamasına, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yaptığı konuşmada, "Valimizin öncülüğünde bayramlaşmayı Arefe günü gerçekleştirdik. Biz de belediye olarak bu karara uyum sağladık. Böylelikle kamu çalışanlarımızın bayram tatilleri bölünmemiş oldu. Kurban Bayramı bizler için ayrı bir anlam taşıyor, herkesin ailesiyle bu özel günü geçirmesi için bir fırsat oluştu. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

"Bizleri bir araya getiren Valimiz Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum"

Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir ise konuşmasında, "İlçemizin belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri, başsavcımız, il ve ilçe protokolümüz, muhtarlarımız, rektörümüz; hep birlikte bayramlaşma vesilesiyle buradayız. Bizleri bir araya getiren Valimiz Tahir Şahin'e teşekkür ediyor, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramınızı kutluyorum"

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da yaptığı kısa konuşmada, "Hepinizi saygı ve selametle selamlıyor, en kalbi duygularımla Kurban Bayramınızı kutluyorum" dedi.

"Kilis'i daha huzurlu, daha gelişmiş bir şehir haline getirme yolunda önemli adımlar attık"

Kilis Valisi Tahir Şahin ise törende yaptığı konuşmada, Kilis'in tüm paydaşlarının bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada Kilis'in bütün unsurları bir arada; seçilmişi, atanmışı, muhtarı, şehit ailesi, emekçisi, ziraatçisi, bu birliktelik bizi güçlü kılıyor. Yaklaşık iki yıldır Kilis Valiliği görevini yürütüyorum. Bu süre zarfında çaldığımız her kapı duayla açıldı. Kamu görevlilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Kilis'i daha huzurlu, daha gelişmiş bir şehir haline getirme yolunda önemli adımlar attık" şeklinde konuştu.

"Türkiye genelinde suç oranlarını en çok düşüren illerden biri olduk"

Vali Şahin ayrıca güvenlik ve eğitim alanlarındaki çalışmalara da değinerek, "Türkiye genelinde suç oranlarını en çok düşüren illerden biri olduk. Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza ve Garnizon Komutanımıza teşekkür ediyorum. Eğitim yatırımlarında da hızlı ve etkili adımlar atıyoruz. İl Genel Meclis Başkanımız ve kaymakamlarımızın koordinasyonuyla çok başarılı işler yapılıyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Bayramlaşma Arefe günü Polisevi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

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