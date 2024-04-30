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Kilis'te kan bağışı kampanyası

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Kilis'te 'Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Kızılay'ın kan bağış stoklarının artırılması amacıyla başlatılan kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Kilis Valisi Tahir Şahin, kampanya kapsamında kan bağışı yaparak, şehirde yıllık kan toplama oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

30.04.2024 18:09
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Kilis'te kan bağışı kampanyası

KİLİS - Kilis'te "Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan bağış stoklarının artırılması amacıyla başlattığı kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Cumhuriyet Meydanında başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, "Şehrimizin en kıymetli ürünlerinden biri olan 'Kilis karası üzümü kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla yola çıktık. Şehrimizde yıllık oranla 5 bin 600 ünite kan toplanılıyor. Bu sene bu oranı daha yükseklere çekmek için tüm paydaşlarımızla beraber planlamayı yaptık ve bugün vatandaşlarımızla kampanyayı başlattık" dedi.

Kilis\'te kan bağışı kampanyası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika

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