Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi

23.08.2022 23:07
Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi

Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi Kilis'te, baldızı ve kızını bıçaklayarak hunharca öldüren zanlının tutuklanmasından sonra anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi.

Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi

KİLİS - Kilis'te, baldızı ve kızını bıçaklayarak hunharca öldüren zanlının tutuklanmasından sonra anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi.

Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde kırsalında Şerif Hac Süleyman Ş.H.S.'yi tarafından baldızı 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Öldürülen anne ve kızın cesedi ailesi tarafından alınarak Kilis asri Mezarlıkta toprağa verildi. Ölenlerin yakınlarından bazıları hastaneden cenazelerin alındığı sırada baygınlık geçirdi.

"Çifte cinayetin ardından gönül ilişkisi çıktı"

Ş.H.S'nin gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Riham Ali Elmuhammed ilişkisinin ortaya çıkması üzerine Riham Ali Elmuhammed ile annesi Nura Hac Süleyman'ı Gaziantep'te kiraladığı otomobil ile konuşmak amacıyla Kilis'e getirdi. Anne ve kız ile tartışan Ş.H.S. tarafından bıçaklayarak öldürdü. Anne ve kıza 30'den fazla bıçak isabet ettiği öğrenildi.

"Zanlı cinayet mahalline gelmiş"

Cumartesi akşama cinayetleri işledikten sonra kiralamağı otomobil ile kaçmak isterken otomobil arzılanması üzerine otomobili park ederek, dolmuş ile Gaziantep'e gitti. Ertesi günü kendi otomobili ile olay yerine gelen zanlı jandarmanın olay yerinde inceleme yaptığını gördükten sonra otomobili ile Gaziantep'e dönlerken, yolda uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından izinsiz seyahat etmek suçundan işlem yapıldı.

'Maktullerin kimliği belirlenmeden jandarma tarafından zanlı yakalandı"

Öldürülen Anne kızın üzerinde kimlik olmadığı için jandarma kimliklerini belirlemek için genel çaplı soruşturma başlattığı esnada izinsiz seyahat edenlere ve işlem yapılan Suriyeliler üzerine yoğunlaştı. Zanlı Ş.H.S'nin kamera görüntüleri ve diğer teknik sistemler üzerinden Kilis'e iki gün üst üste gelmesini belirlemesi üzerine Gaziantep'teki ikametini operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Ş.H.S. jandarma tarafından suçunu itiraf ederek, bütün olayı anlattı. Arızalanan kiraladığı araç Kilis merkezde bulunarak incelendi. Zanlı Ş.H.S. sabaha karşı sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Anne ve kızın cesedi yakınları tarafından alınarak Kilis'te defnedildi

(MAD-SD-ÖK-Y)

YORUMLAR
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Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı (2) Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı (2) Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2) Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)
Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Kilis, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te öldürülen anne ve kızın cesedi ailesine teslim edildi - Son Dakika
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