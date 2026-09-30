Kilis'te polis ekipleri ortaokul öğrencilerine güvenli sosyal medyayı anlattı - Son Dakika
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Kilis'te polis ekipleri ortaokul öğrencilerine güvenli sosyal medyayı anlattı

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Kilis\'te polis ekipleri ortaokul öğrencilerine güvenli sosyal medyayı anlattı
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Kilis'te 'Okulda Huzur, Hayatta Başarı' projesi kapsamında Mehmet Keçik Ortaokulu'nda rol model etkinliği düzenlendi. Öğrencilere kişisel güvenlik, akran zorbalığı, güvenli sosyal medya ve 112 hattının doğru kullanımı anlatıldı; polislere soru sordular.

Kilis'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Okulda Huzur, Hayatta Başarı" projesi kapsamında Mehmet Keçik Ortaokulu'nda rol model etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere kişisel güvenlik kuralları, polislik mesleği, akran zorbalığıyla mücadele, güvenli sosyal medya kullanımı ile 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı ve önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, günlük hayatta ve dijital ortamlarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin merak ettikleri soruları polis ekiplerine yönelterek sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaGüvenlikGüncelEğitimPolisMedyaKilisYerelSon Dakika

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