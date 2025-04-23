Kilis\'te Suriyeli Çocuklar İçin Bayram Eğlencesi

Kilis İl Göç İdaresi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki gönüllü geri dönüş alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte Suriyeli çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kilis İl Göç İdaresi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir organizasyon düzenledi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki gönüllü geri dönüş alanında gerçekleşen programa çok sayıda Suriyeli çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar, palyaçoların gösterileri eşliğinde neşeli anlar yaşadı. Yüz boyama, oyunlar ve müzikli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşayan çocuklar, kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. - KİLİS