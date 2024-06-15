Kilis'te Vatandaşlar Kurbanlıkları Sepetli Motosikletlerle Taşıdı

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Kilis'te vatandaşların arefe günü besicilerden aldıkları küçükbaş kurbanlıkları sepetli motosikletlerle taşıması renkli görüntüler oluşturdu.

Kilis'te kurban bayramı öncesi yaşanan telaş bu yıl renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kurbanlık hayvan alan bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını eve taşımak için sepetli motosikletleri tercih etti. Kilis sokaklarında motosikletle gezen küçükbaş hayvanlar görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de vatandaşlar arefe günü kurbanlık alma telaşı yaşadı. Küçük ve büyükbaş hayvan satış alanlarında yoğunluk yaşanırken, küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, evlerine kurbanlıkları sepetli motosikletlerle taşıdı.

Motosikletle kurbanlık taşıyan vatandaşlar, kurbanlıkları motosiklet ile taşımanın zor olduğunu ancak evlerine para götürmek için yaptıklarını belirterek, kurbanlıkların tanesini 200 TL'den taşıdıklarını ifade ettiler. - KİLİS