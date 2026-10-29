Kilis Valisi Kalaylı, 103. yıl töreninde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Kilis Valisi Kalaylı, 103. yıl töreninde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Valiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tebrikat töreninde Vali Ömer Kalaylı, kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti. Törene kent protokolü de katıldı.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen tebrikat töreninde bayram tebriklerini kabul etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valiliğinde tebrikat töreni düzenlendi. Törende Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisini tebrik edenlerin bayram kutlamalarını kabul etti.
Valilikte düzenlenen tebrikat törenine kent protokolü katıldı.
Kaynak: İHA
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