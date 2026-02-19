Kilis Valisi Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
Kilis Valisi Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Kilis Valisi Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
19.02.2026 21:14  Güncelleme: 21:20
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Vali Kalaylı, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, dirlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazileri yalnız bırakmamanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Vali Kalaylı, "Ramazan; birliktir, dirliktir, kardeşliktir. Bizlere düşen; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizi asla yalnız bırakmamak, milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla perçinlemektir. Çünkü bizi millet yapan; ortak değerlerimiz, ortak ideallerimiz ve ortak fedakarlıklarımızdır" dedi.

Mübarek Ramazan akşamında edilen duaların başta aziz şehitler olmak üzere tüm geçmişlerin ruhlarına ulaşmasını Yüce Allah'tan niyaz ettiğini belirten Vali Kalaylı, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin; dualarımızı makbul kılsın; birliğimizi daim, kardeşliğimizi kaim eylesin" diye konuştu.

Vali Kalaylı konuşmasının sonunda aziz şehitleri rahmetle andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek programa katılanlara teşekkür etti.

İftar programına Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit aileleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kilis Valisi Kalaylı, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında penaltı bekledi
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
