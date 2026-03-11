Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu

Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu
11.03.2026 21:11  Güncelleme: 21:23
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Ramazan ayının 21. gününde muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Ramazan ayının 21. gününde muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Karakuş, muhtarları aynı sofrada buluşturan Vali Ömer Kalaylı'ya teşekkür ederek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi. Karakuş, "Bu güzel akşamda bizleri aynı gönül sofrasında buluşturan Kilis Valimiz Sayın Ömer Kalaylı'ya şahsım ve tüm muhtarlarımız adına gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır. Bizler mahallelerimizde ve köylerimizde ihtiyaç sahipleri ile devletimiz arasında köprü olurken, bu davetinizle devletimizin sıcaklığını bir kez daha hissediyoruz" dedi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise muhtarların mahallelerde devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında muhtarların önemli bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kalaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerelde yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Programa Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, muhtarlar ve diğer protokol üyeleri katıldı. Program, iftarın ardından okunan ilahilerle sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Kalaylı, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilis Valisi Kalaylı, muhtarlarla iftar programında buluştu - Son Dakika
