Kilis\'te Veda Yemeği: Vali Şahin\'e Teşekkür

Valiler Kararnamesi ile Trabzon'a atanan Kilis Valisi Tahir Şahin için kentte veda yemeği düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Tahir Şahin, Kilis'te yaklaşık 2,5 yıl görev yaptığını belirterek bu süreçte ekip ruhuyla önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Şahin, konuşmasında katılımcılardan helallik istedi.

Görev yaptığı her şehirde o kentin bir ferdi gibi yaşadıklarını ifade eden Vali Şahin, "Makamlar gelip geçici. Meslek hayatımız boyunca ailemizle birlikte gittiğimiz yerde oralı oluyoruz. Bugün Kilisliyim. Dün İstanbul'daydım, daha önce Gaziantep, Çanakkale, Muş, Ardahan, Samsun, Afyonkarahisar'da görev yaptım. Meslek hayatıma Hatay'da başlamıştım" dedi.

Vali Şahin, kendisine bu görevi layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı'na şükranlarını sunarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasının sonunda ise katılımcılardan helallik istedi.

Programın sonunda Vali Tahir Şahin'e katılımcılar tarafından hediye takdim edildi.

Veda yemeğine AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, parti il başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - KİLİS