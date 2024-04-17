Kilosu 50 ile 350 TL arasında: Mersin'de açıkta erik hasadı başladı
MERSİN - Türkiye'nin kayısı ve erik üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'in Mut ilçesinde, seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı. Sezonda 100 bin ton rekolte beklenen ilçede açık alanda hasat edilen eriklerin boyuna göre 50 ile 350 TL arasında alıcı bulduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde fiyatın biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mut'ta örtü altında hasadın sona yaklaşmasıyla açık bahçelere geçildi. Turfanda örtü altında 150 dolara ihracat için alıcı bulan ürün, açık alandaki bahçelerde hasadın başlaması ile fiyatı düştü. Kilogramı elek gözüne göre 50 ila 350 liraya satılmaya başlanan erik üreticisinin yüzünü güldürdü. Bahçelerde tek tek toplanan erikler, elek makine yardımıyla boylarına göre ayrılarak sandıklara yerleştiriliyor. Erik, büyüklüğüne göre 50, 100, 200, 250 ve 350 liradan alıcı buluyor. Ürünlerin bir kısmı yurt içine, bir kısmı da Rusya, Dubai, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracata gönderiliyor. Bu yıl özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep geldiği bildirildi.
Açıkta erik hasadına başlandığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Erik sezonumuzun tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bu yıl tahmini olarak Mut ilçemizde 90 ile 100 bin ton arası erik rekoltesi beklemekteyiz. Şu an üreticilerimizin yüzünü erik fiyatları güldürmekte. Zeytin eleklerini erikler içinde kullanıyoruz. En inceleri 50 lira en üs sınırı da 350 lira arasında fiyat oynamaktadır. İnşallah bu fiyatlar bu şekilde devam ederse çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmesi demek hepimizin yüzünü güldürmesi demektir" dedi.
Erik fiyatlarından memnun olan üretici Hünkar Yıldız, "Mersin Mut ilçemizde açıkta erik hasadı başlamıştır. Erik fiyatlarımız elek gözlerine göre 50 liradan başlayıp 350 lira arasında değişmektedir. Bütün müstahsil vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu bir yıl geçmesini temenni ederim" diye konuştu.
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