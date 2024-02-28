Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kimyanın Doğası Öğretimi Çalıştayı düzenleniyor

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Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kimyanın Doğası Öğretimi Çalıştayı Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen ve "Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Olarak Bilimin Doğası Öğretimi Modülünün Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı proje kapsamında düzenlenen çalıştay, akademisyenler ve Erzurum'da görevli 35 kimya öğretmeninin katılımıyla 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında devam ediyor.

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Çelik'in üstlendiği çalıştayda gerçekleştirilen etkinliklerle, kimya derslerine entegre edilebilecek öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu etkinliklerin derslerde etkili bir şekilde kullanılması için kimya öğretmenleriyle görüş alışverişi yapılıyor.

3 aşama şeklinde planlanan projenin ilk aşamasında; Erzurum'da görevli 35 kimya öğretmeniyle yapılan görüşmeler sonucunda kimya öğretiminin mevcut durumu ve ihtiyaçları analiz edilirken, ikinci aşamada bu analize dayalı olarak programı oluşturulan çalıştayın düzenlenmesi ve üçüncü aşamada ise öğretim sürecinde kullanılacak etkinliklerin hazırlanması ve belirlenen okullarda deneysel olarak test edilmesi hedefleniyor.

Çalıştayın, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kimya öğretimine ve gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten program yürütücüsü Prof. Dr. Suat Çelik, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinde vurgulanan eğitim, araştırma ve topluma katkı vizyonunun çalıştaya önemli derecede etkisinin olduğunu söyledi.

5 gün boyunca kimya eğitiminin masaya yatırılması ve sorunların çözülmesi için tüm imkanları seferber eden ve çalıştay süresince desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Prof. Dr. Çelik, programın sonunda elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. - ERZURUM