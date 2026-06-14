Kınık Köyü'nde Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
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Kınık Köyü'nde Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor

14.06.2026 13:45
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Bilecik'in Kınık köyünde 150 yıllık çömlekçilik sanatı, zorluklara rağmen yaşatılmaya devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaklaşık 150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan çömlekçilik sanatı, tüm zorluklara rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Çömlek ustaları el emeği göz nuru eserlerini güneşte kuruması için açık alana çıkarırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan çömlekçilik, Kınık köyünde sadece bir meslek değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görülüyor. Toprağın ustaların ellerinde şekillenerek sanat eserine dönüştüğü köyde, üretimin en önemli aşamalarından biri olan kurutma işleminde fırınlama öncesi doğal güneş ışığı tercih ediliyor. Köy meydanları ve atölye önlerinde sıralanan yüzlerce çömlek, toprak kap, hem üretimin yoğunluğunu hem de asırlık geleneğin yaşatılması için verilen emeği gözler önüne seriyor. Çömlek ustası Emin Aslan, güneşli havaların çömleklerin doğal yöntemlerle kurutulması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor

Türkiye'nin sayılı çömlek üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Kınık köyünde geçmişten gelen bilgi ve tecrübeler genç nesillere aktarılmaya çalışılırken, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın geleceğe taşınması için büyük çaba harcanıyor. Köyde faaliyet gösteren ustalar, hem üretim yapıyor hem de ziyaretçilere çömlekçiliğin inceliklerini anlatarak, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Yüzyılı aşkın süredir toprağı sanata dönüştüren Kınık köyü, bugün de çömlekçiliğin yaşayan merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Güneş altında kurumaya bırakılan çömlekler ise, emeğin, sabrın ve Anadolu'nun köklü kültürünün en güzel simgeleri arasında yer alıyor. Kınık, 150 yıllık geçmişiyle çömlekçiliği kültürel kimliği yaşatan en önemli değerlerden biri olarak geleceğe taşıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kınık Köyü'nde Çömlekçilik Geleneği Yaşıyor - Son Dakika

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