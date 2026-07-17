Bişkek'te aşırı sıcaklara karşı sokaklar ve caddeler arazözlerle sulandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te etkisini sürdüren aşırı sıcaklara karşı belediye ekipleri, cadde ve sokakları arazözlerle sulayarak havayı serinletti.

Kırgızistan'da hava sıcaklığının bazı bölgelerde 45 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Bişkek Belediyesi, cadde ve sokakları arazözlerle havayı serinletti. Bişkek Belediyesi'ne bağlı "Tazalık" temizlik şirketine ait 25 arazöz belirlenen güzergahlarda düzenli olarak su püskürtüyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları, kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Meteoroloji yetkilileri, Kırgızistan genelinde etkili olan aşırı sıcakların 23 Temmuz'a kadar devam etmesinin, ardından ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Özbekistan'da aşırı sıcak nedeniyle tren seferleri ve elektrik tüketimine önlem

Özbekistan'da da hava sıcaklıklarının 48 dereceye kadar yükselmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özbekistan Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcakların demiryolu altyapısı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla trenlerin hızına geçici sınırlama getirildiği belirtildi. Bu nedenle bazı seferlerde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Özbekistan Enerji Bakanlığı ise, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketiminin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Bakanlık, elektrik şebekelerinde oluşabilecek büyük arızaları önlemek amacıyla bazı bölgelerde kısa süreli ve planlı elektrik kesintileri uygulanabileceğini duyurdu. - BİŞKEK