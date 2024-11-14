Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi İnceledi

Kırgızistan Heyeti Eskişehir\'de Mera Yönetimi İnceledi

Kırgızistan heyeti, Eskişehir'de mera yönetimi ve sürdürülebilir tarım üzerine bilgi aldı.

14.11.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'e gelen Kırgızistan heyetine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mera yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konusunda detaylı bilgiler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsü'nde Kırgızistan'dan gelen heyetle toplantı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Yeşil İklim Fonu (GCF) projesi kapsamında Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen heyet, "Kırgız Cumhuriyeti'nde Ormanlar ve Meralarda İklim Yatırımları Yoluyla Karbon Tutulumu (CS-FOR)" çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de mera yönetimi uygulamalarını yerinde görmek üzere Eskişehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Kırgız heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Orman Fidanlığı ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyete Türkiye'deki mera yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konusunda detaylı bilgiler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırgız heyetine sunum yaptı. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekibinin hazır bulunduğu etkinlikte İl Müdürü Gümüş, Türkiye'nin mera yönetimi konusunda önemli başarılara imza attığını ve uygulamaya konulan proje kapsamında bu deneyimlerin kardeş ülke Kırgızistan'a aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ziyaretin önemine değinen Gümüş, Kırgızistan heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.