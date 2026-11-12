Kırgızistan Kadın Güreş Milli Takımı Afyon\'da yerel sporcularla ortak antrenman yaptı

Kırgızistan Kadın Güreş Milli Takımı, Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yerel sporcularla ortak antrenman çalışmalarına başladı.

Ortak antrenmanlara Sporcu Eğitim Merkezi ve TOHM sporcularının yanı sıra Afyon Gençlik Spor Kulübü ile Belediye Yüntaş Spor Kulübü güreşçileri de katılıyor.

Çalışmalar, antrenörler Hakan Erdoğan, Yakup Yağcı, Neslihan Erdoğan, Şakir Bozkurt, Mehmet Yüksel ve Kırgız antrenör Bilimbek Kaparbekov eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Uluslararası spor iş birliğine katkı sunan ortak antrenmanlarda sporcuların teknik ve taktik gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılıyor.