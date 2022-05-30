Kırgızistanlı sanatçılardan konser

Kırgızistanlı sanatçılar, Narınbek Kalıbaev, Brulkan Stamkulova, Darıka Adatovna, Kütahya Belediyesi hizmet binası bahçesinde konser verdi.

Kardeş ülke Kırgızistan'ın halk sanatçıları Narınbek Kalıbaev, Brulkan Stamkulova, Darıka Adatovna, Kırgızistan'ın milli kıyafetleri içinde söyledikleri Kırgızistan'a özgü eserler ile katılımcılara farklı bir gece yaşattı. Sanatçılar söyledikleri 'Beyaz Giyme Toz Olur' türküsü ile de büyük beğeni aldı. Söyledikleri şarkıların yanında Kırgızistan'a özgü halk dans figürleriyle de beğeni kazanan sanatçılar, Kütahya'da olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, sanatçıların kendi kültürlerinin yanında okunan şiir, yöresel kıyafet ve söylenen türkülerle Kütahya kültürünü de yansıttıklarını ifade etti. Başkan Vekili Damcı, "Adil Özkan bu konser teklifi getirdiğinde hemen kabul ettik. Ücretsiz olarak bu teklifi kabul ettikleri için sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada kardeş ülkelerimiz, bağımsız Türk Devletlerinin sanatçılarını Kütahya'mızda ağırlamaya devam edeceğiz. Konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Vekili Abdullah Damcı, konser sonunda sanatçılara teşekkür plaketi ile birlikte Kütahya'nın simgesi çini hediye etti.

Konseri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Başkan Yardımcısı Murat Arık, belediye birim müdürleri, ressam Adil Özkan ve Kütahyalılar dinledi. - KÜTAHYA