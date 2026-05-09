Annesi vefat eden personele duygulandıran hediye

09.05.2026 18:50  Güncelleme: 19:03
Kırıkkale Belediyesi, annesi vefat eden personeli için yapay zeka ile hazırlanan anlam dolu fotoğraflar hediye etti. Bu özel uygulama, personele hem hüzün hem de mutluluk yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi'nde, annesi vefat eden personel için yapay zeka desteğiyle hazırlanan Anneler Günü hatırası duygusal anlar yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla yürekleri ısıtan anlamlı bir çalışma hazırladı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, annesi vefat eden personele unutamayacakları bir hediye verdi. Personelin fotoğrafları, vefat eden annelerinin fotoğraflarıyla yapay zeka desteğiyle aynı karede birleştirildi. Çerçevelenen fotoğrafları teslim alan personel, annesiyle yeniden aynı karede olmanın hüznünü ve mutluluğunu bir arada yaşadı. Özel olarak hazırlanan fotoğraflar, personele görev yaptığı birimlerde ulaştırıldı. Hediyeyi teslim alan bazı personel, annesiyle yeniden aynı karede yer almanın hüznüyle gözyaşlarına hakim olamadı. Anneler Günü'nde yapılan bu özel sürpriz, belediye personeline unutulmaz bir hatıra bıraktı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

