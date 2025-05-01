Kırıkkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalara katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal "barış güvercini" uçurdu.

KESK Kırıkkale Şubeler Platformu, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri Kırıkkale Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, TTB, TMMOB, Sosyal Demokrasi Derneği, Belediye-İş Sendikası, DİSK Emekli Sen gibi çok sayıda sendika, siyasi parti, meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü üyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde yer aldı.

Kutlamalarda davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Ayşe Avcı, yaptığı açıklamada, kapitalizmin kar hırsının hem doğayı hem de toplumları tehdit ettiğini belirterek, "2025 yılına zorlukların ve dirençlerin iç içe geçtiği bir dönemde giriyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı, kadın ve emek karşıtı politikaların dayatıldığı bu düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Barışın olmadığı bir yerde özgürlük ve eşitlik olmaz. Emeğin ve kardeşliğin dünyasını hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da kutlamalara katılarak "barış güvercini" uçurdu.

Önal konuşmasında, "1 Mayıs'ı, adına yaraşır şekilde coşkuyla kutluyoruz. Bugün birlik ve beraberliğin günüdür. Emeğin sömürülmediği, herkesin hak ettiği karşılığı aldığı, iş kazalarının yaşanmadığı, hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir Türkiye'yi birlikte kuracağız" dedi.

Belediye-İş Sendikası Kırıkkale Temsilcisi Ahmet Uca ise konuşmasında işçi haklarının korunmasının önemini vurgulayarak, "Eşitlik ve hak mücadelesinde işçilerin her zaman yanında olacağız. Kazasız, belasız nice 1 Mayıs'lar kutlamayı diliyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, halaylarla ve dayanışma çağrılarıyla son buldu.