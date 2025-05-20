Kırıkkale'de 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de coşkuyla kutlandı. Kırıkkale Belediyesi, bu anlamlı günde farklı bir etkinliğe imza atarak geleneksel fener alayını bu yıl şehir merkezinin dışına taşıdı. Etkinlik, kentin en yüksek noktalarından biri olan Dinek Dağı'nda gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de binlerce vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Dinek Dağı'na yürüdü. Fener alayının ardından dağda kurulan etkinlik alanında konserler düzenlendi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Görsel şölenin yaşandığı gecede, katılımcılar hem bayram coşkusunu yaşadı hem de doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşadı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Bu anlamlı günde gençlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte Dinek Dağı'nda buluşarak bu meşaleyi bir kez daha gururla taşıdık. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ve değerlerini sonsuza dek yaşatacağız. Bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."