Kırıkkale'de 19 Mayıs, Şenlik Yürüyüşü ve Etkinliklerle Kutlandı

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen şenlik yürüyüşü ve gün boyu süren etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Kırıkkale Belediyesi önünden başlayan ve Büyük Şehir Parkı'nda sona eren yürüyüşle başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın öncülük ettiği kortejde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüdü.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyük Şehir Parkı'ndaki kutlamalarda konserler, yarışmalar ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Şişme oyun grupları, tırmanma duvarı, kaydırak ve penaltı atış alanlarıyla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kırıkkale'de coşku var, heyecan var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün anlamlı, çok kıymetli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için hayatını feda eden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da yaptığı açıklamada, bayramı coşkuyla kutladıklarını belirterek, katkılarından dolayı Kırıkkale Belediyesi'ne teşekkür etti. Bozdağ, gelecekteki bayramlarda da aynı coşku ve sahiplenmeyle kutlamalara devam edeceklerini ifade etti.