Kırıkkale'de Eğitim Yılı Mehterle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Eğitim Yılı Mehterle Başladı

Kırıkkale'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve öğrencilerin gösterileriyle açıldı. 46 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte, Vali Mehmet Makas ilk ders zilini çalarak öğrencilerle sohbet etti. Eğitimde milli ve manevi değerlere vurgu yapıldı.

09.09.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de eğitim-öğretim yılı, mehteranlı kortej ve öğrenci gösterileriyle başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerde etkinliğe renk kattı.

Kırıkkale'de yaklaşık 46 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 'merhaba' dedi. İlköğretim Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Zafer Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi sunuldu.

Etkinlikler, Mehmet Uzelli İlkokulu'nda devam etti. Burada, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılımcılardan tam not aldı. Törene katılan Vali Mehmet Makas, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Vali Makas, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Makas, yaptığı konuşmada Kırıkkale'de 251 okulda 46 bin öğrenciye 4 bin öğretmenle hizmet verileceğini belirterek, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş evlatlar yetiştirmekle mükellefiz. Bunu sadece Türk milleti değil, tüm insanlık bekliyor. Çünkü son kale burası" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın da yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dikkat çekerek, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, geleneklerine saygılı bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Eğitim Yılı Mehterle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:46:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Eğitim Yılı Mehterle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement