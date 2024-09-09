Kırıkkale'de Eğitim Yılı Mehterle Başladı

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Kırıkkale'de eğitim-öğretim yılı, mehteranlı kortej ve öğrenci gösterileriyle başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerde etkinliğe renk kattı.

Kırıkkale'de yaklaşık 46 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 'merhaba' dedi. İlköğretim Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Zafer Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi sunuldu.

Etkinlikler, Mehmet Uzelli İlkokulu'nda devam etti. Burada, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, katılımcılardan tam not aldı. Törene katılan Vali Mehmet Makas, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Vali Makas, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Makas, yaptığı konuşmada Kırıkkale'de 251 okulda 46 bin öğrenciye 4 bin öğretmenle hizmet verileceğini belirterek, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş evlatlar yetiştirmekle mükellefiz. Bunu sadece Türk milleti değil, tüm insanlık bekliyor. Çünkü son kale burası" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın da yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dikkat çekerek, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, geleneklerine saygılı bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.