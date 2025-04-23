Kırıkkale\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kırıkkale'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuya kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayan program, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye mehter takımının seslendirdiği marşlara özel öğrenciler de eşlik etti. Anaokulu öğrencilerinin babalarıyla birlikte hazırladığı dans gösterisi büyük alkış aldı. Meydanı dolduran kalabalık, öğrencilerin performansını ilgiyle izledi. İlkokul öğrencilerinin sahnelediği halk oyunlarıyla devam eden kutlamalar, renkli anlara sahne oldu. Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Kutlama etkinliğinin son bölümünde ise öğrenciler tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Kutlamaları izlemek için torunuyla meydana gelen Name Tamer, "Bugün çocuklarımızın bayramı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günü kutlamak için geldik. Torunum sahnede, onu izliyorum. Allah daim etsin, sonsuza kadar böyle olsun" dedi.

Kızıyla birlikte dans eden Ali Erdem Şimşir, "Güzel bir gün. Çocuklarımızla güzel bir anı oldu. Okul yönetimi bize böyle bir imkan sundu" şeklinde konuştu.

Kutlamalarda yer alan izci Aydın Tek, "İzciyim, buraya 23 Nisan'da gösteri yapmak için geldik. Burada gösteri yaptığım için çok mutluyum" diyerek duygularını paylaştı.

Gösterilere katılan 5 yaşındaki Başak ise "Babalarla yaptığımız dansı sevdik. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE