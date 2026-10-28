Kırıkkale\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı\'nda törenle kutlandı

(KIRIKKALE) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kırıkkale'de tören düzenlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene kent protokolü, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Öte yandan Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliği kayıtsız şartsız eline almasının adıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferini çağdaş bir devletle taçlandıran bu büyük eser; eşit yurttaşlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin en güçlü güvencesidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, halkımızın iradesini ve kamu yararını esas alarak şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.