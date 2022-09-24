Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı

24.09.2022 14:03

Kırıkkale'de bir mağaza, 10'uncu yılına özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyurunca vatandaşların akınına uğradı. Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde nöbet tutan vatandaşların bazıları istedikleri alırken bazıları da mağazadan eli boş döndü.

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

Mağaza 10. yılına özel indirim yaptı! Vatandaşlar izdiham oluşturdu

''YATAĞIMIZI BATTANİYEMİZİ ALDIK, GELDİK''

Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı. Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.

''HİÇBİR ŞEY ALAMADIM''

Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, "Saat geceden beri bekliyorum. Hiçbir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mağaza 10. yılına özel indirim yaptı! Vatandaşlar izdiham oluşturdu
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Saat, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de bir mağaza, Iphone marka telefona indirim yapınca izdiham yaşandı - Son Dakika
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