Kırıkkale\'de Çocuk Meclisi kuruldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de çocukların düşüncelerini, isteklerini ve hayallerini özgürce ifade edebilmesi amacıyla belediye tarafından Çocuk Meclisi kuruldu.

Kırıkkale Belediyesi tarafından çocukların düşüncelerini, isteklerini ve hayallerini özgürce ifade edebilmesi amacıyla Çocuk Meclisi kuruldu. 9-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan meclisin ilk toplantısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapıldı. Toplantıya, Çocuk Meclis Başkanı Berat Kayra Şane başkanlık etti. İlk oturumla birlikte, çocukların şehirle ilgili düşüncelerini dile getirebileceği yeni sürecin ilk adımı atıldı. Mecliste çocukların taleplerini doğrudan iletebileceği belirtildi.

Programda, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan ortaokul öğrencisi Begüm Tuzoğlu da yer aldı. Tuzoğlu, İstiklal Marşı'nı okumanın kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu belirterek marşı seslendirdi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise çocuk meclisi üyelerine mazbatalarını verdi. Oturumun ardından açılan "Benim Hayalimdeki Kırıkkale" resim sergisinde öğrenciler, hayallerindeki şehri çizimleriyle anlattı. Başkan Önal da öğrencilerle yakından ilgilenerek eserleri inceledi.

Yapılan görev dağılımında başkan yardımcılıklarına ortaokul öğrencileri Eren Batit ile Zehra Muktazade getirildi. Katip üyeliklerine ise Zeynep Bingöl ve Buğra Alkaç seçildi.

Çocuk Meclis Başkanı Berat Kayra Şane, bu göreve seçilmenin kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyledi. Çocuk Meclisi'nin sadece bir meclis olmadığını belirten Şane, buranın çocukların gördüğü eksikleri dile getirdiği ve şehri daha iyi hale getirmek için fikir ürettiği bir yer olduğunu ifade etti. Çocuk meclislerinin çocukların fark edilebilirliğini artırdığını da kaydetti.

Ortaokul öğrencisi Begüm Tuzoğlu ise İstiklal Marşı'nı okurken duygularını daha iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirterek, marşın vatanın kazanımlarını anlattığını söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da Kırıkkale'de ilk kez bir Çocuk Meclisi kurulduğunu ifade etti. Çocukların olduğu her yerde hayal gücü ve güzellik olduğunu vurgulayan Önal, kentte daha yaşanabilir bir gelecek için çocukların düşüncelerinden yola çıkmak istediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını ve ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Önal, birkaç gün önce seçimlerin yapıldığını, bugün de yeni başkanın ilk oturumu gerçekleştirdiğini dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günde bu ilk oturumun yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Önal, çocuk meclisinden gelecek talepleri dikkate alacaklarını ve daha güzel bir Kırıkkale için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Önal, programa ailelerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:54:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuk Meclisi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.