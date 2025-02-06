Kırıkkale\'de Deprem Sergisi

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Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kahraman Maraş merkezli depremlerin yıl dönümü sebebiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kırıkkale'de, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve beraberindekiler tarafından Kırıkkale Valiliği Fuaye Salonu'nda ziyarete açılan sergide, deprem bölgesinde görev alan Bakanlık personeli ile Kırıkkale Milli Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi'nin (AKUB) çektiği fotoğraflar yer aldı. Fotoğraf karelerini ilgi ile inceleyen ziyaretçiler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Sergi ziyareti sonrasında depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. İki gün ziyaret edilebilecek serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Akpınar ve Hamza Aygün, Şube Müdürleri Muhammet Yılmaz, Halit Suçatı Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karabudak ile kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE