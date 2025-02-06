Kırıkkale'de Deprem Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Deprem Sergisi

Kırıkkale\'de Deprem Sergisi

Kırıkkale'de, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için fotoğraf sergisi açıldı ve dualar edildi.

06.02.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kahraman Maraş merkezli depremlerin yıl dönümü sebebiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Kırıkkale'de, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve beraberindekiler tarafından Kırıkkale Valiliği Fuaye Salonu'nda ziyarete açılan sergide, deprem bölgesinde görev alan Bakanlık personeli ile Kırıkkale Milli Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi'nin (AKUB) çektiği fotoğraflar yer aldı. Fotoğraf karelerini ilgi ile inceleyen ziyaretçiler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Sergi ziyareti sonrasında depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. İki gün ziyaret edilebilecek serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Akpınar ve Hamza Aygün, Şube Müdürleri Muhammet Yılmaz, Halit Suçatı Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karabudak ile kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Deprem, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Deprem Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Deprem Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.