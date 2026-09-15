Kırıkkale\'de drone denetiminde sürücü, ehliyetsiz yakalanmamak için yolcuyla yer değiştirdi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de trafik ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen denetimde, uygulamayı fark eden sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği tespit edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahıllı Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetim sırasında, sürücünün uygulamayı fark ederek araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği drone görüntüleriyle belirlendi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücü ile araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.