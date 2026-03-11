Kırıkkale'de Şehit ve Gazi Ailelerine İftar - Son Dakika
Kırıkkale'de Şehit ve Gazi Ailelerine İftar

11.03.2026 23:22  Güncelleme: 00:44
Kırıkkale Belediyesi ev sahipliğinde, gazi ve şehit aileleri iftar programında biraraya geldi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuşmasında Ramazan ayının bereketini gazi ve şehit aileleriyle paylaşmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bir Ramazan akşamında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak bizim için son derece kıymetli. Tüm şehitlerimizi rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum. İyi ki onlar vardı. Allah her birinden razı olsun, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Önal, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olmak için gayret ediyoruz. Sizler bizim kalbimizde ve gönlümüzde çok özel bir yere sahipsiniz. Bizlere düşen ne görev varsa her zaman emrinizdeyiz." dedi.

Şehitlik Anıtı 17 Mart'ta açılıyor

Başkan Önal ayrıca kısa süre önce yapımına başlanan Büyük Şehir Parkı'nda inşa edilen Şehitlik Anıtı hakkında da bilgi vererek, şehitlerin fotoğraflarının baks geçit alanından anıta taşınacağını ifade etti.

Anıtın açılışının 17 Mart 2026 Salı günü saat 15.30'da gerçekleştirileceğini belirten Önal, gazi ve şehit ailelerini programa davet ederek, "Bu anlamlı günde sizleri de yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

