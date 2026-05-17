Kırıkkale\'de vatandaşlar halk koşusunda yarıştı

17.05.2026 19:31  Güncelleme: 19:53
Kırıkkale'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5 km'lik Halk Koşusu'nda vatandaşlar kıyasıya yarıştı. 15 yaş altı ve üstü kategorilerinde kadın ve erkek sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Kırıkkale'de vatandaşlar, Gençlik Haftası Halk Koşusu'nda 5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençlik Haftası Halk Koşusu" düzenlendi. Millet Bulvarı'nda yapılan yarışma, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın start vermesiyle başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışta, 15 yaş altı ve 15 yaş üstü kategorilerinde kadın ve erkek sporcular yer aldı. Katılımcıların dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştığı etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da katıldı.

15 yaş üstü erkeklerde Bahattin Güney birinci, Yusuf Önal ikinci, Erhan Karaman üçüncü oldu. 15 yaş altı erkeklerde Yunus Emre Günyaktı birincilik elde ederken, Hasan Hüseyin Gümüşhan ikinci, Eymen Erdem üçüncü sırada yer aldı. 15 yaş üstü kadınlarda Elif Mert birinci, Zehra Yaylacı ikinci, Yaren Yıldız üçüncü oldu. 15 yaş altı kadınlarda ise Zeynep Kurtoğlu birinci, Asya İkra Yeşil ikinci, Selin Canyurt üçüncü olarak yarışı tamamladı.

15 yaş üstü kadınlarda birinci olan Elif Mert, Kırıkkale'de böyle bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mert, "Kırıkkale adına koşmak ve öğrencilerimin beni burada izlemesi beni gururlandırdı. Yarışmaya hazır gelmiştim ve birinci oldum. Bu tür organizasyonların devam etmesini istiyorum" dedi.

İkinci olan Zehra Yaylacı da parkurun güzel olduğunu belirterek, "Koşarken her şey çok iyiydi. Eğlendim. İnşallah Kırıkkale'de daha fazla böyle yarış olur" ifadelerini kullandı.

Üçüncü olan Yaren Yıldız ise organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Güzel bir organizasyondu. Eğlendim, zevk aldım. İnşallah daha iyi dereceler elde edeceğiz" diye konuştu.

15 yaş üstü erkeklerde birinci olan milli sporcu Bahattin Güney, kendi memleketinde yarışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Güney, "Kürsüye alışık biriyim ama kendi memleketimde birinci olmak çok başka bir duygu. Kendi halkımın önünde koşmak bana ayrı bir mutluluk verdi" dedi.

Etkinlik, Kırıkkale Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Kırıkkale Belediyesi de organizasyona destek verdi. Yarışta dereceye giren sporcuların ödülleri ise 19 Mayıs'ta düzenlenecek törende takdim edilecek. - KIRIKKALE

Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
