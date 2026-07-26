Kırıkkale'de Kavga Sonucu Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kavga Sonucu Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Kavga Sonucu Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki kişiyle tartışan Ertuğrul Altan, Kızılırmak'a düşerek öldü.

(KIRIKKALE)Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin işlemleri sürüyor.

Olay, Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Ertuğrul Altan ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında bölgeden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk aramalarda Altan'a ulaşılamaması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Dalgıç polisler tarafından yapılan çalışmada, Altan'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta sudan çıkarıldı.

Savcılık incelemesinin ardından Altan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. ile D.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Kavga Sonucu Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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