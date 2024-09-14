Kırıkkale\'de Mevlit Kandili Coşkusu

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Kırıkkale'de vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla akın ettikleri camilerde namaz kılıp dua etti.

Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlar, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu anmak ve bu mübarek günü idrak etmek isteyen vatandaşlar, Nur Camii başta olmak üzere camilere akın etti. Nur Camii'nde yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi. Programda din görevlileri, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) örnek yaşamı, ahlakı ve insanlığa kazandırdığı değerler üzerine anlamlı konuşmalar yaptı.

Kandil dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikram etti. - KIRIKKALE