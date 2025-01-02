Kırıkkale\'de Regaip Kandili Coşkusu

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Müslüman alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar, Kırıkkale'de camilere akın etti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mukaddes üç aylar, 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı. İslam alemi, rahmeti ve bereketiyle bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni idrak ediyor. Kırıkkale Nur Camii'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşlar, kılınan namazların ardından dualar etti. Belediye tarafından program sonunda cami cemaatine kandil simidi ikram edildi.

Vali Mehmet Makas, yayımladığı mesajda, "Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gece vesilesiyle birlik, beraberlik ve huzurun tüm coğrafyamıza hakim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, Filistin ve Gazze'nin huzur bulduğu günlere ulaşmayı temenni ederiz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE