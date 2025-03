Kırıkkale'de Şehit Anneleri Unutulmadı

HABER: Kenan KUZUCU – KAMERA: Sevde KAYA

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehit annelerini ziyaret etti. Başkan Önal, ilk olarak 1992 yılında Muş ili Hasköy Çizmeburun'da terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit düşen J. Ast. Çvş. Türker Güçlütürk'ün annesi Hatice Güçlütürk'ü, daha sonra Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiye Ayberk Soyutemiz'in annesi Fadime Soyutemiz'i ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde, şehit anneleriyle bir süre sohbet eden Başkan Önal, vatanının birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin ailelerine ve yakınlarına her fırsatta destek verdiklerini belirtti. Başkan Önal, "Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz ve her zaman yanınızda olacağız" diyerek, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaretler sırasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli hediyeler verildi. Başkan Önal'a, Başkan Yardımcıları Ayşe Özçam, Tuncay Tuncer ve birim müdürleri eşlik etti.