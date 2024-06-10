Kırıkkale'de Vali Makas Başkanlığında Projeler Değerlendirildi - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale'de Vali Makas Başkanlığında Projeler Değerlendirildi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında, haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehir genelinde devam eden ve planlama aşamasındaki projeler masaya yatırıldı. Vali Makas, projelerin ilerleme durumları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, şehrin altyapı çalışmaları, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi çeşitli konular üzerinde duruldu. Vali Makas, projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, Kırıkkale'nin gelişimi için tüm ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Toplantıya, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili daire müdürleri katıldı.

10.06.2024 17:22
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında, haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehir genelinde devam eden ve planlama aşamasındaki projeler masaya yatırıldı.

Vali Mehmet Makas, toplantıda Vali Yardımcılarından yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Projelerin ilerleme durumları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, şehrin altyapı çalışmaları, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi çeşitli konular üzerinde duruldu. Vali Makas, projelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, "Kırıkkale'nin gelişimi için tüm ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili daire müdürleri katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Vali Makas Başkanlığında Projeler Değerlendirildi - Son Dakika

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