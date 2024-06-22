Kırıkkale Lisesi'nden mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara'da buluştu - Son Dakika
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Kırıkkale Lisesi'nden mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara'da buluştu

Kırıkkale Lisesi\'nden mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara\'da buluştu

Kırıkkale Lisesi'nden 1971 yılında mezun olan 2 arkadaş, yaklaşık 50 yıl sonra sosyal medya üzerinden birbirlerini buldu. Asuman Balak ve Şahin Değ adlı sıra arkadaşları, Kuğulu Park'ta buluşarak birbirlerini tanıdı. Bayram tatilini fırsat bilen Asuman Balak, Marmaris'ten Ankara'ya gelerek 50 yıl önceki sıra arkadaşı olan Değ'le buluştu. İkili, birbirlerinden uzak kaldıkları süre zarfında yaşadıklarını paylaştı.

22.06.2024 12:16
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Kırıkkale Lisesi'nde mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara'da bir araya geldi.

Kırıkkale Lisesi'nden 1971 yılında mezun olan '6 Fen C' sınıfından 2 öğrenci, yaklaşık 50 yıl sonra sosyal medya üzerinden birbirlerini buldu. Buradan birbirileriyle iletişim kuran Asuman Balak ve Şahin Değ adlı iki sıra arkadaşı Ankara'da bulunan Kuğulu Park'ta buluşmak için sözleşti. Aradan geçen zamanla yaşlanan iki arkadaş birbirlerini tanımak içinse pembe ve puantiyeli kıyafetler giydi. Yarım asır sonra bir araya gelen iki sıra arkadaşı birbirlerinden uzak kaldıkları süre zarfında yaşadıklarını birbirlerine anlattı.

"50 yıl sonra buluşmak bizim için büyük bir keyifti"

Bayram tatilini fırsat bilen Asuman Balak, hem ailesini hem de 50 yıl önce sıra arkadaşı olan Değ'yi görmek için Marmaris'ten Ankara'ya geldiğini dile getirerek, "Burada bir tane arkadaşım kaldı. Hem sınıf arkadaşım hem sıra arkadaşım. Eski günleri yad ediyoruz. 50 yıl sonra buluşmak, görüşmek, eşlerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı anlatmak bizim için büyük bir keyifti. Hatta biz birbirimizi uzun zaman görmediğimiz için telefonlar elimizde. 'Ben de pembe var' dedi arkadaşım, ben de dedim 'bende de puantiye var' sonra birbirimize el salladık bu şekilde buluştuk" ifadelerini kullandı.

"Yaşlanmışız tanıyamadık birbirimizi"

Liseden mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarından birinin bütün sınıfa sosyal medyadan ulaştığını söyleyen Değ, "Arkadaşımızın birisi kendine vazife edindi bütün arkadaşların yerlerini buldu. O yıl mezun olan arkadaşlar, bir WhatsApp grubu kurdu, oradan görüşüyorduk. Sonra yolu düşenler ile Ankara'da buluştuk ama arkadaşımla 71'den bu yana hiç görüşememiştik. 50 seneyi geçti. Yani tabii değişmişiz kilo almışız her yerimiz kırıştı yaşlanmışız tanıyamadık, birbirimizi kıyafetlerimizden tanıdık. Çocukları konuştuk, torunları konuştuk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Lisesi'nden mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara'da buluştu - Son Dakika

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