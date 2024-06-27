Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hububat Hasat Programında Uyarılarda Bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hububat Hasat Programında Uyarılarda Bulundu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hububat hasat programında yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, köylüler, çiftçiler ve sürücülerin izmarit atmamaları ve yangına sebep olabilecek malzemeleri arazide bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

27.06.2024 19:51
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hububat hasat programında yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Özellikle köylülerimizi, çiftçilerimizi ve tüm sürücüleri uyarıyorum. Lütfen izmarit atmayalım ve yangına sebep olabilecek malzemeleri arazide bırakmayalım" dedi.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yılın ilk hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas, katıldığı hasat programında önemli uyarılarda bulundu. Vali Makas, son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, anız yakma konusuna dikkat çekti. Vali Makas, "Kırıkkale'miz, bir tarafta savunma sanayisiyle lokomotif şehir olarak anılmakta ama bir o kadar da tarım ve hayvancılıkta da isim yapmış bir şehrimiz ve üreten bir şehrimiz. Milli ve manevi değerleri yüksek bir şehir. Bizler üretmekle mükellefiz" dedi.

Küresel ısınmanın etkilerine değinen Makas, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok çok üstünde. Özellikle köylülerimizi, çiftçilerimizi ve Kırıkkale'mizden geçen tüm sürücüleri uyarıyorum. Lütfen izmarit atmayalım ve yangına sebep olabilecek malzemeleri arazide bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, konuşmanın ardından biçerdövere binerek, yılın ilk hasadını yaptı. Hasat programına Bahşılı Kaymakam Vekili Mintaha Sarikaya, Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile çiftçiler katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hububat Hasat Programında Uyarılarda Bulundu - Son Dakika

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