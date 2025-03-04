Kırışık, ANKA ile Üniversite Geleceğini Görüştü - Son Dakika
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Kırışık, ANKA ile Üniversite Geleceğini Görüştü

Kırışık, ANKA ile Üniversite Geleceğini Görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, ANKA Düşünce Platformu ile üniversitenin gelişimini değerlendirdi.

04.03.2025 12:55
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ANKA Düşünce Platformu üyeleriyle buluşarak üniversitenin geleceğini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Karabüklüler (ANKA) Düşünce Platformu üyeleriyle Ankara'da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Karabüklü bürokratlar ve iş insanlarından oluşan ANKA Düşünce Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Karabük Üniversitesinin mevcut durumu, akademik çalışmaları ve gelecek hedefleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, fiziki gelişimi ve yürütülen projeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kırışık, Karabük Üniversitesinin bilime, teknolojiye ve toplumsal faydaya katkı sağlayan projelere imza atmaya devam ettiğini vurgulayarak, üniversitenin sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekti.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan SOSYALFEST'in hazırlıkları hakkında bilgi veren Rektör Kırışık, etkinliği çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ANKA Düşünce Platformu üyeleri de toplantıda Karabük'ün ve Karabük Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamak adına iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Üniversite-sanayi iş birliği, öğrencilerin kariyer olanakları ve akademik projelerde ortak çalışmalar yapılması gibi konuların da ele alındığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırışık, ANKA ile Üniversite Geleceğini Görüştü - Son Dakika

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