Kırkağaç\'a sosyal belediyecilik atağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Kırkağaç ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların temel ihtiyaçlara daha uygun şartlarla erişmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Kırkağaç'ta Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla yapılan açılış törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Karaköylü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmek"

Kent Lokantalarının önemine değinen Başkan Dutlulu, Manisa'da vatandaşların yatağa aç girmemesi için çalıştıklarını söyleyerek şöyle devam etti; "Haziran ayından itibaren yaklaşık 8'inci kent lokantasını açıyoruz. Kırkağaç'ta da çok güzel, merkezi bir noktada açıyoruz. Bizim kent lokantalarını açmakta tek bir amacımız var; Kırkağaç'ta kimse yatağa aç girmesin. Kırkağaç'ta emekli, çiftçi, öğrenci ekonomik bir şekilde sağlıklı yemeğe ulaşsın. Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmek."

Kent lokantalarını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, "Gönül isterdi ki kimse kent lokantasındaki yemeğe ihtiyaç duymasın. Herkesin kazancı iyi olsun. Emekli hiç kent lokantasına gitmeden istediği lokantada yemeğini yiyebilsin. Ama şu anda ülkemizde böyle bir ekonomi yok. Biz de bu kent lokantalarının sayısını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Her ilçemizde olsun, her ilçemizde bir fazla olsun istiyoruz" diye konuştu.

"Manisa Şehir Kartı ile tüm lokantalar kent lokantası olacak"

Manisa Şehir Kartı projesi hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, bu proje ile amaçlarının esnafa destek olmak olduğunu söyledi. Başkan Dutlulu, "Amacımız esnafa rakip değil destek olmaktır. Yeni bir proje olan Manisa Şehir Kartı'nın basımına başladık. Bu kartımızı emeklilerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Manisa'daki tüm lokantalar ile iş birliği yapacağız. Manisa'daki her lokanta, birer kent lokantası olacak. Lokantaya o günkü güncel rakam neyse onu ödeyeceksiniz, üstünü Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak" diye konuştu.

"Halk mandırası, halk ekmek büfesi ve kooperatif ürünleri de var"

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Dutlulu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Başta Üstün Dönmez başkanıma, ilçe başkanımıza, burayı kurmak için SPİLAŞ'ta emek harcayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada sadece kent lokantamız yok. Sütümüzün, yoğurdumuzun, etimizin, kooperatif ürünlerinin olduğu Halk Mandıra da var. Bu ürünlere de vatandaşlarımız indirimli, uygun fiyatla ulaşabilecekler. Bir nebze de olsa vatandaşımıza dokunabiliyorsak, destek olabiliyorsak ne mutlu. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Kent Lokantamız Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun."

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, ilçelerine yapılan kent lokantası, halk mandıra ve halk ekmek büfesinin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Dutlulu, açılışı yapılan Kent Lokantası'nda yemekleri vatandaşlara ikram etti, Kırkağaçlı vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'da incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu, hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı.

Muhtarlar ve STK'larla Kırkağaç'ın geleceği konuşuldu

Haftalık ilçe ziyaretleriyle sorunları yerinde tespit ederek çözümler üreten ve vatandaşları dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç'ta mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu'ya program boyunca Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.

Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla işbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçtiğimiz dönemde mahallelerimize bir iş yapacaksak muhtarlara sorduk. Pazaryeri yapacaksak pazarcılar odasına sorduk. Bu işin sonunda hem muhtarlarımız hem de halkımız kazandı. Bizim Kırkağaç'ın sorununu sizden iyi bilme şansımız yok. Kırkağaç'ta bir avantajımız var. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Yapılacak hizmetleri nokta atışlarıyla adım adım beraber programlıyoruz. Kırkağaç'ta yıllardır yapılmayan, şehir merkezinde büyük bir ihtiyaç olan sıcak asfaltı yaptık. 35 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptık. Bu sene yine sıcak ve soğuk asfalt planlamamız var. Artık Kırkağaç'ın en önemli sorunlarından biri olan yol sorununu adım adım çözmeye başlıyoruz" dedi.

"Kırkağaç hak ettiği hizmeti alamadı"

Altyapı noktasında birçok köyün sıkıntı yaşadığını belirten Başkan Besim Dutlulu, "Üstün Başkan ile el ele verdik. Hep beraber mahallelerimizin altyapılarını yenilemeye başladık. Kırkağaç'ta bir mahallemiz hariç bütün mahallelerimiz kırsal mahalle oldu. Biz ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ayrımı yapmıyoruz. Bizim tek bir amacımız var; Kırkağaç'ın sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek. Kırkağaç; geçmişte hak ettiği hizmeti alamadı. Kırkağaç'a ne kadar hizmet edebiliriz, halkımızın taleplerini nasıl çözebiliriz bunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile ele verdiklerini ve Kırkağaç halkı için hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Hiçbir zaman bu sorun bizim sorunumuz değil demeyeceğiz. Karakurt'ta camiye başlayacağız, oraya çok güzel bir cami yapacağız. Kırkağaç'ta hangi beldenin hangi mahallenin ne eksiği varsa o eksiği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kırsal kalkınmaya kadar her alanda Kırkağaç'ın ihtiyaçlarını tek tek ele aldıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasının sonunda mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sorunlarını yanıtladı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç ilçe programında, pazar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, Kırkağaç halkının da talep ve önerilerini dinledi. - MANİSA