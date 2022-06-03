Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler - Son Dakika
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Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler

03.06.2022 11:57

Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergiledilerMANİSA Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde anaokulu öğrencileri 1 yıl boyunca yaptıkları eserlerini açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler

MANİSA Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde anaokulu öğrencileri 1 yıl boyunca yaptıkları eserlerini açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından sergi açıldı. Minik öğrencilerin ellerinden yıl boyu çıkan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışında konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Sergimizin açılışına gelen tüm davetlilerimizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Çocuklarımızın okula ilk başlangıç yeri ana okulları ve kreşlerdir. Çocuklarımız yine çok güzel çalışmalara imza atmışlar. Ben hem okul idarecilerimize hem öğrencilerimize hem de velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel başlangıçlar yaparlar. Vatanımıza, memleketimize hayırlı birer evlat olurlar" dedi.

Kırkağaç Keskinoğlu Anaokulu yılsonu sergisi, Kaymakam Büyükköse, Belediye Başkanı Gedüz, Stajyer Kaymakam Okumuş, Milli Eğitim Müdürü Yalçınkaya, Okul Müdürü Nefise Yeğit ve öğrencilerin kurdeleyi birlikte kesmesiyle açıldı.

Tüm sergiyi gezerek tek tek inceleyen Kaymakam Büyükköse ve beraberindekiler öğrencilerin el işi göz nuruyla hazırladıkları eserlerini incelerken, sorumlu öğretmenlerden bilgi aldılar.

Düzenlenen yıl sonu sergisine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Stajyer Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler
Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler
Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler
Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Murat Büyükköse, Hisarcık, Kırkağaç, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırkağaç'ta minik öğrenciler el işlerini sergilediler - Son Dakika

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