Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakan personel sertifikasını törenle aldı - Son Dakika
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Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakan personel sertifikasını törenle aldı

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Kırklareli Adliyesi\'nde sigarayı bırakan personel sertifikasını törenle aldı
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Kırklareli Adliyesi personeli, Merkez TSM Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle 'Yerinde Sigarayı Bırakma' programını tamamlayıp sertifika aldı. Sertifikaları Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Uzman Doktor Sermin Günay törenle takdim etti.

Kırklareli Adliyesi'nde personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürütülen "Yerinde Sigarayı Bırakma" programına katılarak sigarayı bırakmayı başaran adliye personeli için sertifika töreni düzenlendi.

Kırklareli Adliyesi'nde sigarayı bırakmak isteyen personele sağlık desteği sağlandı. Kırklareli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen çalışmalarla katılımcılara sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak, sigarayı bırakma sürecinde destek verildi. Programı başarıyla tamamlayarak sigarayı bırakan adliye personeli için düzenlenen sertifika töreninde, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Kırklareli Merkez TSM Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzman Doktor Sermin Günay tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Törende sigarayı bırakmayı başaran adliye personelinin çabası takdir edilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Gerçekleştirilen programla sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturulması ve kurum çalışanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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