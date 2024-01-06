 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda coşkusu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan 'Koleda' coşkuyla kutlandı. Bin yıldır süregelen gelenekte beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyen katılımcılar, evlerin camlarını çalarak mahalleliyi ve esnafı korkuttu. Kutlamalar, konserle devam etti.

Kırklareli Büyükmandıra\'da Balkan geleneği Koleda coşkusu
06.01.2024 - 21:03,
Abone Ol

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan "Koleda" coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi ve esnafı korkuttu.

Rüzgar Yıldız isimli vatandaş, "Çok heyecanlıyız, koleda bin yıllık bir balkan geleneği yıllardan beri kutlanır. Bal kabağı yiyerek davul, zurna ile eğlenip korkuturuz" dedi.

Belediye binasının önünde toplanan grup kortej halinde Kültür Parkı'na geldi. Parkta bulunan çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Daha sonra Koleda gecesi konserle devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Büyükmandıra, Kırklareli, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda coşkusu - Son Dakika


20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor

Son Dakika
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 21:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Büyükmandıra'da Balkan geleneği Koleda coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement