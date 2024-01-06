Kırklareli Büyükmandıra\'da Balkan geleneği Koleda coşkusu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan "Koleda" coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi ve esnafı korkuttu.

Rüzgar Yıldız isimli vatandaş, "Çok heyecanlıyız, koleda bin yıllık bir balkan geleneği yıllardan beri kutlanır. Bal kabağı yiyerek davul, zurna ile eğlenip korkuturuz" dedi.

Belediye binasının önünde toplanan grup kortej halinde Kültür Parkı'na geldi. Parkta bulunan çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Daha sonra Koleda gecesi konserle devam etti. - KIRKLARELİ