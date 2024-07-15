Kırklareli\'de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı\'na Fidan Dikildi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Dereköy yolunda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyareti ardından Dereköy yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi. - KIRKLARELİ